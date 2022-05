Milan, in Svezia il murales di Ibrahimovic che festeggia lo scudetto fumando il sigaro

MilanNews.it

© foto di www.imagephotoagency.it

Nel sobborgo di Tensta (vicino Stoccolma) in Svezia, è apparso un murales raffigurante Zlatan Ibrahimovic che festeggia lo scudetto vinto con il Milan fumando il sigaro. L’immagine riprende il gesto di Ibra fatto l’altro quando è entrato in campo a Sassuolo per la premiazione. L’immagine, fatta girare su Twitter, è stata postata dal giornalista Siavoush Fallahi.