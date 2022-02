Milan, inizia la settimana post derby: in programma due partite altamente importanti

Dopo l’importantissima vittoria nel derby contro l’Inter, il Milan è tornato già nella mattinata di ieri ad allenarsi a Milanello; i giocatori che sono scesi in campo sabato hanno effettuato un allenamento defaticante, mentre la restante parte della rosa - compreso Rebic - ha svolto il consueto lavoro in gruppo. Lavoro personalizzato come da programma per Tomori e Ibrahimovic.

Gli impegni

Non c'è, d'altronde, tempo da perdere o per festeggiare eccessivamente. I rossoneri sono attesi già mercoledì 9 febbraio alle 21:00 dal decisivo impegno di Coppa Italia contro la Lazio: a San Siro ci si giocheranno i quarti di finale in gara singola, con la prospettiva di una semifinale - e, ovviamente, di una successiva finale - contro una tra Inter e Roma. Poi, domenica si torna col campionato con la sfida di domenica a mezzogiorno contro la Sampdoria dell'ex Giampaolo.

Due sfide fondamentali

Saranno due sfide da vincere senza se e senza ma. Quella contro la Lazio, chiaramente, vale tantissimo: ci si gioca tutto in 90 minuti, compresa la speranza e l'ambizione di avvicinarsi il più possibile alla bellissima tentazione di poter vincere un trofeo come la Coppa Italia; avrà tantissimo valore anche il match contro la Sampdoria, soprattutto se rapportato agli scontri diretti tra Napoli-Inter e Atalanta-Juventus. Va sfruttata, per tutto ciò, la mole di entusiasmo che deriva dalla splendida vittoria nel derby.