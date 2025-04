Milan-Inter 1-1, le statistiche dell'andata di Coppa Italia a San Siro

Nel primo atto della semifinale di Coppa Italia, nè Milan nè Inter si fanno male e pareggiano 1-1, con i nerazzurri che recuperano i rossoneri e che avranno il vantaggio di giocare davanti a un pubblico di fede interista nella partita di ritorno. Una partita tutto sommato equilibrata, tranne forse nella seconda metà della ripresa dove il Diavolo ha sofferto un po' di più rispetto che nel resto della gara. Di seguito alcune statistiche significative della partita di San Siro.

I rossoneri sono in svantaggio in quasi tutti i dati, a partire dal possesso palla in cui comanda l'Inter 63%-37% e proseguendo con tiri e tiri in porta: 12 e 4 per i rossoneri, 7 e 18 per i nerazzurri. Anche il dato degli expected goals premiano la squadra di Inzaghi, avanti 1.55 contro 0.86. Da segnalare anche il dato dei tocchi nell'area avversaria (143 a 91 per l'Inter), come anche quello dei calci d'angolo battuti: solo 2 per il Milan a fronte dei 7 calciati dai cugini interisti.