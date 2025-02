Milan-Inter, Conceiçao a caccia del Bis: i precedenti

Nel campionato italiano sarà una prima, ma qualche settimana fa in Supercoppa ad avere la meglio è stato Sergio Conceiçao con un 3-2 in rimonta dopo essersi trovato sotto di ben 2 centri in avvio di ripresa. Stesso discorso per l’incrocio fra il mister portoghese (nonché ex centrocampista nerazzurro) e l’Inter: esordio in Serie A per il testa a testa ma c’è quel recente precedente:

Allora non resta che concentraci sugli scontri diretti fra il coach piacentino e il Diavolo. Sono 17 in campionato con un bilancio di 6 vittorie, 3 segni X, 8 sconfitte, 27 gol marcati a fronte di 25 incassati. Mai Inzaghi ha fatto uno 0-0 contro il Milan in Serie A. Anche perché le sue squadre sono andate a segno per 14 volte su 17, mentre hanno mantenuto la porta inviolata soltanto in 2 occasioni su 17. Restando in tema derby e guardando anche i numeri totalizzati da Inzaghi in Serie A contro la Roma scopriamo che ha vinto 15 delle 34 sfide stracittadine affrontate, mentre quelle positive (conteggiando pertanto anche i pareggi) ammontano a 21 su 34.