Milan-Inter, esperienza internazionale a confronto: grande distacco

Analizzando dati e statistiche in avvicinamento all'atteso derby di Milano, si può vedere come l'esperienza internazionale tra le due squadre sia decisamente diversa. Il Milan, attualmente giovane e inesperto, chiaramente paga il fatto di avere una squadra alle prime armi mentre l'Inter, colam di giocatori di esperienza, può vantare maggiore esperienza internazionale. Guardando alle presenze in Europa League e Champions League dei giocatori neroazzurri, i ragazzi di Conte totalizzano 409 gare mentre i giocatori rossoneri registrano 209 presenze senza Ibra e 351 con lo svedese.