Milan-Inter, i vertici arbitrali promuovono l'operato di Chiffi: non c'era rigore su Thuram

Simone Inzaghi, tecnico dell'Inter, si è lamentato parecchio ieri sera dopo il derby contro il Milan per un rigore che non sarebbe stato concesso ai nerazzurri per fallo di Pavlovic su Thuram: "Tre pali, tre gol annullati, un rigore clamoroso non dato. Purtroppo non siamo riusciti ad andare oltre gli episodi: il fallo da sanzionare con il penalty l’ho già rivisto ed è meglio che non lo riguardi sennò è peggio. È impossibile non darlo: posso capire che non lo scorga l’arbitro perché arriva Theo ma chi sta seduto alla Var non può non chiamare Chiffi".

Era rigore oppure no? Come riporta gazzetta.it, per i vertici arbitrali è stata corretta la decisione dell'arbitro Chiffi di non concedere il penalty in quanto il tocco del difensore rossonero sull'attaccante nerazzurro è stato giudicato troppo lieve e non punibile. Giusto anche il non intervento del VAR Di Paolo che lasci il giudizio del campo.