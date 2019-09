Milan-Inter, il derby delle migliori difese del campionato

Sfida tra le due migliori difese di questo campionato (solo un gol incassato sia dal Milan che dall’Inter) e tra le due squadre che hanno subito meno conclusioni nello specchio (otto il Milan, nove l’Inter, come Bologna e Verona). La difesa rossonera sta registrando un rendimento eccellente non solo nel corso del campionato 2019/20. Infatti, nell’anno solare 2019, nessuna squadra ha mantenuto la porta inviolata più volte rispetto al Milan in Serie A: 10 clean sheet per i rossoneri, mentre sono nove quelli collezionati dall’Inter.