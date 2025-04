Milan-Inter, le probabili formazioni: ballottaggio Jimenez-Musah. Leao torna titolare

Giornata di vigilia a Milanello, giornata seria di preparazione verso il derby di semifinale d’andata di Coppa Italia a San Siro. Domattina ci sarà come sempre la rifinitura più le varie prove sulle palle inattive, quindi c’è sempre la possibilità che Conceiçao possa cambiare, ma questo è l’undici titolare, riporta Peppe Di Stefano su Sky Sport 24, che emerge dalle prove effettuate oggi a Milanello.

Milan-Inter, la probabile formazione

Si va verso un 4-2-3-1 con una particolarità, quella di una fascia destra più coperta rispetto a quella sinistra: il tecnico portoghese dovrebbe affidarsi alla catena composta da Alex Jimenez più Kyle Walker per cercare di arginare al meglio il lato sinistro dell’Inter, sempre pericolosissimo con Dimarco. In difesa torna la coppia Gabbia-Thiaw, a centrocampo quella Fofana-Reijnders. Rafa Leao dovrebbe partire dall’inizio, con Pulisic libero di muoversi alle spalle della punta, che dovrebbe essere Abraham: al momento l’inglese è avanti nel ballottaggio con Gimenez, così come Jimenez è avanti nel ballottaggio con Musah a destra.

PROBABILE FORMAZIONE MILAN (4-2-3-1): Maignan; Walker, Gabbia, Thiaw, Theo; Fofana, Reijnders; Jimenez, Pulisic, Leao; Abraham. All. Sergio Conceiçao.

Ballottaggi: Jimenez-Musah, Abraham-Gimenez.