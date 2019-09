Milan-Inter, ultimi biglietti disponibili

Il conto alla rovescia verso il Derby è iniziato! Sabato sera San Siro si accenderanno i riflettori su una delle partite più emozionanti della stagione, da vivere insieme ai rossoneri, come protagonisti sugli spalti!

ULTIMI BIGLIETTI DISPONIBILI

Tanti tifosi rossoneri si sono già aggiudicati il loro posto a San Siro nelle prime fasi di vendita, sono attualmente disponibili all’acquisto gli ultimi biglietti in diversi settori dello stadio. Accedendo direttamente alla pagina d'acquisto è possibile scegliere il posto migliore, direttamente sulla mappa dello stadio. Le vendite sono attive anche presso la biglietteria di Casa Milan, nei punti vendite Vivaticket e alle casse dello stadio il giorno della partita, per eventuali biglietti residui.

AGEVOLAZIONI PER TITOLARI DI CUORE ROSSONERO!

Il sostegno del pubblico milanista sarà l’arma in più a disposizione degli uomini di Mister Giampaolo: per questo proseguono le agevolazioni per i titolari di Cuore Rossonero che, indicando il loro codice card, possono accedere a un listino prezzi dedicato per acquistare fino a 4 biglietti.

HOSPITALITY

Sono ancora disponibili gli ultimi posti di prestigio a San Siro, a partire da 500€. Per informazioni scrivere a hospitality@acmilan.com.

INFORMAZIONI UTILI

Come in occasione di tutti i big match, ricordiamo che per Milan-Inter non è previsto l’ingresso a 1€ per i bambini al di sotto dei 5 anni, che dovranno quindi essere titolari di un biglietto intero per accedere a San Siro.

ACQUISTI SICURI

Ricordiamo di evitare gli acquisti sui canali diversi da quelli ufficiali, specialmente tramite siti web diversi da acmilan.com/biglietti. La società non risponde per danni o frodi subite a seguito di acquisti effettuati in canali non autorizzati. Vi aspettiamo a San Siro!