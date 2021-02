Milan-Inter, un derby da vertice come non si vede da 10 anni

Con l’Inter che ha scavalcato il Milan di un punto in classifica (50 a 49), il derby di domenica 21, sarà un derby da vertice come non si vedeva da 10 anni. L’ultima volta che le due milanesi si sono trovate prima e seconda in classifica a campionato ben inoltrato, risale al 2 aprile 2011, quando il Milan era davanti all’Inter, vinse quel match e si involò verso lo scudetto. Quest’anno sarà il contrario, con i nerazzurri davanti rispetto ai rossoneri. Una partita che vale tanto. L’appuntamento è per domenica alle ore 15.00.