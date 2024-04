Milan-Inter, un record negativo per i rossoneri: quanti gol subiti da calcio d'angolo

vedi letture

I rossoneri di Pioli sono al momento sotto di un gol a San Siro contro l'Inter. Infatti, i nerazzurri hanno segnato l'1-0 nel Derby per l'ottava volta consecutiva. Una notizia non molto rassicurante per il Milan, che per la terza volta negli ultimi cinque derby prende gol sugli sviluppi di un calcio d'angolo.