Milan, Jungdal verso l'Altach di Klose: operazione in prestito con diritto e controriscatto

Il portiere danese Andreas Jungdal è stato messo sul mercato dopo l'arrivo di Vasques come anticipato dalla redazione di MilanNews.it. E proprio in queste ore, come riporta il sito di Gianluca di Marzio, è stato definito il passaggio dell'estremo difensore rossonero all'Altach, squadra austriaca allenata da Klose. Il giocatore si trasferirà in prestito con diritto di riscatto e controriscatto.