Milan-Juve in parità sia all'andata che al ritorno: non accadeva dal 1991-1992

In questo campionato, Milan e Juventus hanno terminato in parità entrambi gli scontri diretti: 1-1 allo Stadium, 0-0 a San Siro. Accade quest'anno per la prima volta dal 1991/92, mentre la precedente occasione che invece i rossoneri erano rimasti imbattuti in entrambi i match di un singolo campionato contro i bianconeri risaliva al 2009/10.