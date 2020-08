Milan-Juventus 4-2: i rossoneri non segnavano 4 gol ai bianconeri dal 1989

Tra i magic moment della stagione rossonera, senza dubbio, si può citare la vittoria in rimonta sulla Juventus per 4-2 datata 7 luglio. Il trionfo rossonero, arrivato dopo uno svantaggio di 2 gol dai bianconeri, entra a modo suo nella storia: era dal 1989 infatti che i rossoneri non siglavano 4 gol alla Juventus nel successo per 4-0 firmato dalla doppietta di Mannari, dalla rete di Evani e dall'autogol di Tricella.