I 72.738 spettatori presenti questa sera a Milan-Juventus non rappresentano il record per quel che concerne una semifinale di Coppa Italia. Il 31 marzo 1992, sempre in occasione di Milan-Juventus, furono 73.114 gli spettatori che affollarono lo stadio per assistere allo 0-0 tra la squadra di Capello e quella di Trapattoni.