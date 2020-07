Milan-Juventus: le quote dei bookmaker

(ANSA) - ROMA, 06 LUG - La Juventus porta a +7 il vantaggio sulla Lazio e crolla la quota scudetto dei bianconeri. Il nono tricolore consecutivo della Juve è quasi scontato tanto che la quota Sisal scende da 1.25 di una settimana fa, a 1.05. Dopo il ko con il Milan, raddoppia invece la quota dello scudetto alla squadra di Simone Inzaghi, che sale da 6.00 a 12.00. Ancora peggio fa l'Inter. La sconfitta con il Bologna mette a rischio persino il terzo posto dei nerazzurri, insidiato dall'Atalanta ora a solo un punto, e lo scudetto diventa un miraggio, da 9.00 a ben 50 volte la posta. E domani la marcia di avvicinamento della Juventus al titolo prosegue proprio con la sfida in casa del Milan. C'è entusiasmo in casa rossonera dopo il 3-0 alla Lazio. Ma l'11 di mister Sarri sa che vincere vorrebbe dire ipotecare lo scudetto. Per i bookmaker Ronaldo e compagni sono avanti a 2.15, il successo del Milan viaggia a 3.50, il pareggio è a 3.15. (ANSA).