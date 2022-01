Milan-Juventus, Pioli ha affrontato i bianconeri 24 volte in carriera: il bilancio

Stefano Pioli, tecnico del Milan, durante la sua ormai lunga carriera da allenatore, ha affrontato la Juventus per ben 24 volte. Il bilancio dice 2 vittorie per Pioli, 6 pareggi e 16 sconfitte. I precedenti dunque non sono molto buoni, ma negli ultimi due confronti diretti con la Juventus, il mister emiliano ha ottenuto una vittoria e un pareggio. Ora il Diavolo ha bisogno di vincere per continuare a lottare con l’Inter per la vetta della classifica.

