Per il Milan, l’Allianz Stadium è un vero e proprio tabù. Lo scrive il quotidiano Tuttosport parlando dei rossoneri, in vista della semifinale di ritorno di Coppa Italia che si disputerà proprio a Torino. La squadra milanista non è mai riuscita a uscire con in tasca qualcosa (punti o qualificazione) dal fortino bianconero. Il Milan di Pioli, dunque, avrà un ulteriore motivo per provare a fare bene.