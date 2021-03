Stefano Pioli darà un turno di riposo questa sera contro l'Udinese a Davide Calabria. Al suo posto sulla fascia destra spazio a Pierre Kalulu dal primo minuto: il giovane difensore francese, arrivato in rossonero la scorsa estate, non gioca dal primo minuto in Serie A dal 23 dicembre 2020 quando il Diavolo affrontò la Lazio a San Siro (vittoria per 3-2 per il Milan).