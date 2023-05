Milan, Kamada sempre più vicino: il giapponese ha segnato 16 gol in questa stagione

MilanNews.it

Daichi Kamada è sempre più vicino al Milan. Il giapponese, molto vicino all'approdo in rossonero, lascerà l'Eintracht Francoforte a parametro zero al termine della stagione. Il classe '96 in questa stagione ha giocato 32 partite in Bundesliga, segnando nove gol e fornendo sette assist. Per Kamada sono arrivate anche altre quattro reti in Coppa di Germania e tre in Champions League in altre 13 gare complessive.