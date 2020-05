Milan, Kessié a metà della quarantena: tra sette giorni si unirà ai compagni

Nel Milan che da questa mattina tornerà ad allenarsi in gruppo a tutti gli effetti manca sempre Kessie, isolato nel suo appartamento e in attesa di completare la quarantena. Lo scrive La Gazzetta dello Sport parlando dei rossoneri. Il centrocampista ivoriano - si legge - è a metà dell’opera: i primi sette giorni dal rientro in Italia sono trascorsi e tra una settimana potrà varcare i cancelli di Milanello per unirsi finalmente ai compagni.