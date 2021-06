Milan, Kessie alle Olimpiadi: ecco per quanto tempo sarà impegnato

Franck Kessie è stato ufficialmente convocato come fuoriquota con la sua Costa d'Avorio alle Olimpiadi di Tokyo 2020. Il centrocampista ivoriano, dunque, sarà impegnato il 22 luglio vs Arabia Saudita, il 25 luglio vs Brasile, il 28 luglio vs Germania; gli eventuali quarti di finale partiranno il 31 luglio, con la finale prevista per il 7 agosto. Al massimo, dunque, Kessie mancherà a Pioli dalla partenza per il Giappone poco prima del 22 luglio al 7 agosto. La Serie A comincerà 15 giorni dopo, il 22 agosto.