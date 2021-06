Milan, Kessie ha saltato solo 3 partite in questa stagione: è il rossonero più presente

Franck Kessie, nella stagione 2020/2021, ha giocato complessivamente 50 partite delle 53 totali disputate dal Milan. L’ivoriano ha saltato solamente 3 match, contro il Lille e la Stella Rossa in Europa League, e contro la Lazio all’andata in campionato per squalifica. Dalle statistiche si evince che Kessie è il rossonero che è stato più presente in questa stagione. Una regolarità disarmante per lui, che lo ha portato a realizzare 14 gol e a fornire 6 assist vincenti.