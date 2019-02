Milan, Kessie recupera. E c’è anche un’altra sorpresa

Il Milan avrà a disposizione Franck Kessie per la sfida di sabato sera contro il Sassuolo. Il centrocampista ivoriano, uscito malconcio al 28esimo del primo tempo della partita contro la Lazio per una botta molto forte al quadricipite della coscia destra, ieri a Milanello ha svolto una sessione di terapie e massaggi sulla zona dolorosa per cercare di smaltire il problema. La forte contusione non dovrebbe essere un freno eccessivo per il roccioso mediano africano, così Gattuso potrà contare sul suo mastino per affrontare i ragazzi di De Zerbi a San Siro. L’allenatore rossonero non rinuncia mai a Kessie, perché grazie alla sua corsa la squadra riesce a fare maggiore pressing sul portatore di palla avversario, e l’assenza all’Olimpico si è sentita.

Ma le buone notizie per Gattuso non si fermano al recupero lampo di Kessie. Perché il ritorno di Mattia Caldara è ormai vicinissimo. Il difensore centrale sabato tornerà ad assaggiare il campo con la formazione Primavera guidata da Federico Giunti, al centro sportivo Vismara contro il Palermo. Un ritorno importante perché Caldara non ha ancora esordito con la maglia del Milan in campionato nel corso dell’attuale stagione. Per lui solamente 90 minuti in Europa League con il Dudelange e poi il grave infortunio al polpaccio e al tendine d’Achille, che ha compromesso tutta l’annata. L’ex Atalanta non vede l’ora di tornare protagonista in prima squadra, ma per ora avrà la possibilità di riassaggiare il clima partita con i ragazzi della Primavera, proprio come fece Andrea Conti dopo l’infortunio.