Milan, Kjaer è tornato in campo 242 giorni dopo l'ultima partita giocata

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Simon Kjaer è tornato in campo in una partita vera, nonostante fosse 'solo' un'amichevole, 242 giorni dopo l'infortunio al ginocchio subito contro il Genoa; a causa di quest'ultimo, il danese aveva subito un'operazione in artroscopia al ginocchio sinistro per la ricostruzione del legamento crociato anteriore e la reinserzione del legamento collaterale mediale. Poi, ieri, il rientro in campo per la felicità di tutti.