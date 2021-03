Milan, Kjaer fra i migliori in campo con la sua nazionale

Grande protagonista della vittoria di ieri della Danimarca per 0-2 in Israele nelle qualificazioni ai Mondiali del 2022, è stato Simon Kjaer. Il centrale difensivo del Milan, è stato praticamente perfetto, respingendo ottimamente gli attacchi dei padroni di casa. Ekstrabladet con un criterio che va dall'1 per il peggiore al 6 al migliore ha riservato un bel 5 per Kjaer, che ancora una volta si è dimostrato in un ottimo periodo di forma.