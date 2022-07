Milan, Kjaer out anche a Colonia. Giroud invece ci sarà

MilanNews.it

© foto di www.imagephotoagency.it

All'amchevole di ieri contro il Lemine Almenno, non hanno partecipato nè Simon Kjaer, nè Olivier Giroud: come spiega Tuttosport stamattina, il danese sta proseguendo il suo percorso di recupero dopo il grave infortunio al ginocchio e per questo non sarà a disposizione nemmeno per il test di sabato contro il Colonia. Ci sarà invece il centravanti francese, ieri assente a seguito di un permesso programmato da tempo per motivi personali.