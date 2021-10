Milan, Krunic in vantaggio nel ballottaggio con Daniel Maldini

Sulla trequarti salgono le quotazioni di Krunic. Il bosniaco è in vantaggio nel ballottaggio con il giovane collega di reparto, Daniel Maldini: “Ci vuole un po’ per tornare al cento per cento dopo un infortunio - ha dichiarato ieri Pioli a proposito di Krunic - Rade si giocherà il posto con Maldini”. L’ex Empoli non è ancora al top della condizione e non ha i novanta minuti nelle gambe, ma è comunque in grado di partire dall’inizio e dare il suo contributo alla causa rossonera in una sfida così importante.