Milan, l'alternativa a Tanganga per la difesa è Ndicka dell’Eintracht Francoforte

MilanNews.it

Per rinforzare la difesa, il Milan ha messo nel mirino Japhet Tanganga del Tottenham, ma per il momento tra i due club non c'è accordo sulla formula del possibile trasferimento in rossonero del difensore inglese. Come riporta La Gazzetta dello Sport in edicola questa mattina, la pista alternativa per il Diavolo è quella che porta a Evan Ndicka, 22enne centrale francese dell’Eintracht Francoforte in scadenza nel 2023.