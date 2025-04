Milan, l'Avvocato Capello non ha dubbi: "Nuovo ds? Il Milan è già in ritardo"

vedi letture

Ai microfoni di SportItalia, Pier Filippo Capello, noto avvocato sportivo e figlio dell’ex allenatore rossonero Fabio Capello, non ha usato mezzi termini per commentare la situazione attuale del Milan. Secondo Capello, il club è in forte ritardo nella scelta del nuovo direttore sportivo, una figura chiave che dovrebbe già essere operativa per pianificare il mercato estivo e affrontare le prime delicate situazioni gestionali. Le sue parole:

"Per il ds è tardi. Lui fa diverse cose: durante la stagione risolve i problemi, ma poi fa anche il mercato. Ecco, il mercato del Milan è già avviato, se loro pensano di fare mercato senza ancora il ds, secondo me è tardi ed è sbagliato. La nuova squadra la fai col ds, e la fai a maggio o aprile, non a luglio..".