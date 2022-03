Milan, l'elogio social dei rossoneri per Pierre Kalulu: i suoi numeri con il Napoli

Intervenuto con un post sul proprio profilo Twitter, il Milan ha condiviso le statistiche di uno dei protagonisti della gara tra Napoli e Milan: Pierre Kalulu. Il centrale francese, autore di una grande prestazione, ha giocato 99 minuti, ha vinto due duelli aerei e ha effettuato 5 chiusure con l'83% di precisione nei passaggi.

21 and already an old hand



