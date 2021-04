Milan, l’esclusione dalla Champions sarebbe uno shock: Pioli ha cinque giornate per consolidare il suo lavoro

Secondo La Gazzetta dello Sport in edicola stamattina, l'eventuale mancata qualificazione alla prossima Champions League sarebbe uno shock per il Milan, soprattutto dopo una prima parte di campionato strepitosa, chiusa con il titolo di campione d'inverno. Se il Diavolo non dovesse arrivare tra le prime quattro, in discussione finirebbe anche Stefano Pioli, il quale ha cinque match per consolidare l'ottimo lavoro che ha fatto finora sulla panchina milanista.