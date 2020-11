In attesa di valutare le condizioni di Romagnoli, il Milan si gode un’infermeria praticamente vuota. Lo scrive il quotidiano Tuttosport alla luce dei recuperi di Saelemaekers e Musacchio. I due sono scesi in campo ieri a Milanello nel test in famiglia contro la Primavera di Giunti. L’argentino ha segnato anche un gol.