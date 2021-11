Milan, l'MVP del mese di ottobre è Ismael Bennacer

Secondo quanto comunicato dal sito ufficiale del Milan, Ismael Bennacer è stato scelto come MVP del mese di ottobre dai tifosi rossoneri. Queste le motivazioni esplicate dal club rossonero: "Dopo Tonali a settembre, un altro centrocampista vince l'MVP di ottobre: si tratta di Ismaël Bennacer, protagonista di un ottimo mese. Una, soprattutto, la partita che gli ha permesso di ottenere questo premio, votato dai nostri tifosi: quella di Bologna.

Al Dall'Ara, l'algerino ha di fatto regalato il successo alla squadra rossonera, segnando il gol del 3-2 e fornendo l'assist (a Ibrahimović) del 4-2. Una rete preziosa in un momento delicato per risolvere una gara complicata; i rossoblù, nello specifico, gli portano bene perché i suoi due gol in Serie A li ha segnati proprio agli emiliani.

Bennacer, a ottobre, è stato una colonna portante della mediana del Milan. Sempre impiegato da Mister Pioli: titolare con Hellas Verona, Porto, Bologna e Roma, subentrato con Atalanta e Torino. Alla base tanta qualità e condizione, in campo una lodevole costanza di rendimento in termini di fatica e giocate.

A ottobre nessuno ha mandato più volte un compagno al tiro rispetto a Ismaël (sei), nessuno ha vinto più contrasti di (sette), nessun rossonero ha intercettato più palloni (otto) e fra i giocatori di movimento solo Calabria (44 vs 35) ne ha recuperati di più; il numero 4, poi, è stato secondo solo a Tomori (221 vs 204) per passaggi riusciti. Complimenti Isma, avanti così