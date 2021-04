Milan, l'ultima presenza da titolare di Mandzukic in Serie A fu proprio contro i rossoneri: ecco a quando risale

Questa sera contro La Lazio – con ogni probabilità – Mario Mandzukic, giocherà titolare al centro dell’attacco del Milan, data l’assenza di Zlatan Ibrahimovic e la fase non brillantissima che Rafael Leao sta attraversando. Andando a ripercorrere quelle che sono state le ultime 2 stagioni del croato, abbiamo notato che Mandzukic non gioca una partita da titolare in Serie A dal 6 aprile 2019. Allora militava nella Juventus di Massimiliano Allegri e il match in questione venne giocato proprio contro il Milan, che all’epoca era allenato da Gennaro Gattuso. Per la cronaca la partita finì 2-1 (reti di Piatek per il Milan e di Dybala e Kean per la Juventus) per i bianconeri con tante polemiche per un rigore, che c’era, non concesso al Diavolo dall’arbitro Michael Fabbri. In quella partita, Mandzukic giocò 90 minuti venendo anche ammonito all’86esimo.