Milan, l'ultima vittoria al Tardini contro il Parma risaliva alla stagione 2014/15

Prima di oggi l'ultima vittoria del Milan contro il Parma allo stadio Tardini risale alla stagione 2014/15, quando i rossoneri allenati da Pippo Inzaghi si imposero per 4-5 in una partita piena di emozioni e giocate spettacolari, come l'ormai famoso gol di tacco di Menez. Da allora le due squadre si sono affrontate solo un'altra volta in casa degli emiliani, ovvero nella sfida dello scorso campionato finita 1-1.