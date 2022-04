Milan, l'ultima vittoria di Pioli contro la Lazio all'Olimpico risale al luglio 2020

MilanNews.it

© foto di DANIELE MASCOLO

Questa sera allo Stadio Olimpico di Roma, il Milan sarà ospitato dalla Lazio in occasione del 34° turno di Serie A. I due precedenti stagionali sorridono alla formazione di Stefano Pioli, che non batte la sua ex squadra in trasferta dal luglio 2020. Il Milan in quella sfida, valida per la trentesima giornata di Serie A della stagione 2019-2020, si impose sui biancocelesti per 0-3 con le reti di Calhanoglu, Ibrahimovic e Rebic.