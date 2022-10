Milan, l'ultima vittoria in una trasferta europea con quattro gol di scarto risale al 2005

MilanNews.it

© foto di www.imagephotoagency.it

Grande vittoria del Milan a Zagabria, che porta i rossoneri ad un punto dalla qualificazione agli ottavi di Champions League. 4-0 alla Dinamo grazie alle reti di Gabbia, Leao, Giroud e autogol di Ljubicic.

Il Milan non vinceva con quattro gol di scarto in una trasferta europea dal 23 novembre 2005, ovvero in Feberbahce-Milan 0-4 con il poker di gol di Sheva.