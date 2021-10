Milan, l'ultimo gol di Ibrahimovic in Champions League risale ai tempi del PSG: era aprile 2016

Zlatan Ibrahimovic dopo aver saltato le prime due sfide di questa stagione in Champions League (contro Liverpool e Atletico Madrid) del Milan, è pronto finalmente per essere convocato domani per il match con il Porto. Andando a guardare le statistiche dello svedese nella massima competizione calcistica europea, si nota che il gol gli manca addirittura dal 6 aprile 2016, quando giocava nel PSG. Quel giorno i parigini pareggiarono 2-2 contro il Manchester City, e Ibrahimovic realizzò il gol del momentaneo 1-1. Da quel giorno Ibra non segna in Champions, complice anche vari infortuni e l’esperienza di due stagioni in MLS.