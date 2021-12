Guardando alle statistche di Milan-Salernitana, si può segnalare un dato riguardante il passato. Milan e Salernitana non si affrontano in Serie A dal 31 gennaio 1999, partita vinta per 3-2 dai rossoneri con doppietta di Bierhoff e gol di Weah (questa gara verrà giocata a 8343 giorni di distanza da quella del '99).