Milan, l'ultimo successo in Friuli grazie al gol di Romagnoli allo scadere

Il Milan ha vinto solo tre delle ultime 12 trasferte contro l’Udinese in campionato (2N, 7P), l’ultimo successo rossonero in Friuli risale a novembre 2018: 1-0 grazie al gol di Alessio Romagnoli al minuto 96:08. L’Udinese ha mantenuto la porta inviolata nell’ultimo incontro casalingo di campionato contro il Milan e potrebbe registrare due clean sheet di fila in casa contro i rossoneri in Serie A per la prima volta da maggio 2011.