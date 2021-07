Milan, la bella e chilometrica estate di Theo Hernandez

Dopo Bergamo, Theo Hernández si è sbizzarrito. Dal 23 maggio in poi il suo profilo Instagram lo ha ritratto in Messico e in Sardegna, a Formentera e alle Maldive. Insomma, un'estate a tutta fasciaper uno specialista del ruolo e delle trasvolate sia in campo che fuori.

L'ultima tappa di Theo prima del raduno rossonero dell'8 luglio è stata Dubai, nota perla degli Emirati Arabi Uniti, con i suoi negozi di lusso, gli edifici ultramoderni e la vivace scena notturna. E con il Burj Khalifa, la torre che spicca dal paesaggio urbano. Dubai, ombelico e crocevia del mondo, sia in estate che in altri momenti dell'anno. Per Theo è stata la città di una fase delle sue vacanze, ma sul piano strategico Dubai va oltre.

In questo senso proprio il nostro scattista-goleador, da un suo grande inserimento è nato il primo gol dei rossoneri a Bergamo nello scorso mese di maggio nella gara decisiva per la qualificazione Champions, è riuscito a precorrere i tempi. Dal 1° ottobre 2021 al 31 marzo 2022 a Dubai ci sarà l'Expo, l'esposizione universale, che sarebbe dovuta iniziare a ottobre scorso e che è poi stata rinviata per l'emergenza Coronavirus.

Un grande evento, proprio nella stagione in cui il brand rossonero torna in Champions League. E sempre a Dubai si trova l'headquarter di Emirates, la compagnia aerea che Theo Hernández ben conosce in quanto main sponsor del Milan sempre ben presente sulla sua maglia.