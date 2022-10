Milan, la coperta è corta. Tuttosport: "Calabria out fino al 2023. Per Kjaer buone notizie"

Fonte: tuttomercatoweb.com

Stangata per Pioli che dovrà fare a meno del suo capitano Davide Calabria fino a gennaio 2023. Gli esami a cui è stato sottoposto il terzino del Milan hanno infatti evidenziato una lesione miotendinea prossimale del bicipite femorale della coscia destra con tempi di recupero lunghi che non gli permetteranno di rientrare prima della sosta per il mondiale. In vista della Champions, quindi, Stefano Pioli dovrà prendere una serie di decisioni importanti al netto di una rosa piuttosto corta. Una notizia positiva però la da Simon Kjaer che dovrà stare a riposo solamente dieci giorni per smaltire la lesione di basso grado del bicipite femorale, come spiega Tuttosport.