Fuori Ibrahimovic e dentro Mandzukic. Prima da titolare per il centravanti croato approdato in rossonero nel corso del mercato di gennaio. Come riporta il Corriere della Sera, per l’esperto attaccante si tratta di una grande occasione: a lui il Milan s’affiderà per abbattere la resistenza della squadra allenata dall’ex interista Dejan Stankovic.