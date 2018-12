Milan, la notte del Pireo ha confermato che a questa squadra serve almeno un solido rinforzo per reparto

Secondo quanto riporta l'edizione odierna del Corriere della Sera, la notte del Pireo ha confermato ancora una volta che al Milan serve almeno un solido rinforzo per reparto in quest’ordine d’importanza: centrocampo, attacco, difesa. Dopo la sentenza UEFA, attesa per oggi (al massimo per l'inizio della prossima settimana), il club di via Aldo Rossi capirà come potrà muoversi nel mercato di gennaio.