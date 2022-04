Milan, la nuova idea per la trequarti è Zaniolo: piace tanto a Paolo Maldini

Fonte: www.alfredopedulla.com

Secondo quanto riferito da Alfredo Pedullà sul proprio sito ufficiale, il Milan starebbe pensando a Nicolò Zaniolo come rinforzo per la prossima stagione. Come riportato sul sito: "La svolta societaria in corso del Milan metterà i rossoneri nelle condizioni di fare altri investimenti rispetto a quelli programmati (Origi, Botman, l’assoluto gradimento per Renato Sanches). Ci risulta che Paolo Maldini abbia una curiosità mista a gradimento, il profilo ovviamente gli piace molto, lo ritiene un investimento da 40, un budget allargato gli consentirebbe di provarci. Il resto lo vedremo nelle prossime settimane, con la Juve che si è mossa per tempo e con la Roma che deve avere la libertà di decidere. A partire dall’eventuale, oggi ipotetica, riapertura sul rinnovo. Un passaggio che resta comunque di fondamentale importanza".