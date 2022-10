MilanNews.it

Il Milan, come riporta il sito ufficiale del club, partirà per Londra nel pomeriggio di domani, dopo aver svolto nella mattina l'ultima rifinitura a Milanello. Una volta giunti in Inghilterra, Pioli e Giroud parleranno in conferenza alle 20.20 italiane (19.20 locali). La partita contro il Chelsea è in programma mercoledì alle ore 21.