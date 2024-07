Milan, la prima in rossonero di Morata sarà il 13 agosto al Trofeo Silvio Berlusconi contro il Monza

Il Milan ha definito e chiuso ieri l'arrivo in rossonero di Alvaro Morata che a Madrid ha sostenuto le visite mediche di rito e ha firmato il suo nuovo contratto prima di partire con la famiglia per le vacanze post-Europeo. Queste le sue prime parole: "Il motivo che mi ha convinto ad andare al Milan è stata fiducia ricevuta da Ibrahimovic, dalla squadra e dall'allenatore - ha dichiarato a Sky -. Non vedo l'ora di iniziare. Ora vado in vacanza perché devo stare con la mia famiglia che mi ha aiutato tanto, altrimenti mi allenerei già da domani. So che ho i migliori anni della carriera davanti e voglio andare in questo grande club che è il Milan".

Come riferisce stamattina Il Giornale, Morata, che si dovrebbe aggregare al gruppo rossonero dopo la tournée negli Stati Uniti, dovrebbe giocare la sua prima partita con la maglia del Milan il prossimo 13 agosto nel Trofeo Silvio Berlusconi contro il Monza.