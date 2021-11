Milan, la probabile formazione rossonera contro l'Atletico Madrid

Questa la probabile formazione del Milan che potrebbe scendere in campo stasera dal primo minuto contro l'Atletico Madrid nel match valido per la quinta giornata del girone B di Champions League: (4-2-3-1) Tatarusanu; Kalulu, Kjaer, Romagnoli, Theo; Tonali, Kessie; Saelemaekers, Diaz, Leao/Krunic; Giroud. All. Stefano Pioli.