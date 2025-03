Milan, la prossima sarà la 250^ presenza di Leao in maglia rossonera

Rafa Leao sì, Rafa Leao no. Il futuro dell'attaccante portoghese per il momento resta un rebus. In attesa di conoscere l'esito di questa stagione che non ha certamente portato i frutti sperati dal punto di vista dei risultati sportivi, si parla molto anche sul futuro allenatore rossonero. E di conseguenza anche quello del numero 10. Fra i papabili per la panchina del Diavolo ci sarebbe il nome di Massimiliano Allegri, un ritorno per lui, e proprio l'ex Juve potrebbe essere un incentivo alla punta per rimanere.

Leao fa 250 con il Milan

E nel frattempo Leao si appresta a tagliare un traguardo importante nel match contro il Como. Qualora Conceiçao lo dovesse impiegare nel match ai lariani allenati da Cesc Fabregas, il portoghese raggiungerà le 250 presenze con la maglia del Milan. Numeri importanti per un giocatore che comunque ha dimostrato qualità e grande fiuto del gol.

Le statistiche di Leao

I numeri sono ovviamente dalla sua parte. Nelle 249 partite giocate in rossonero, Leao, ha messo a segno 68 reti. Dal 2019-2020, anno del suo esordio con il Milan, nessun giocatore in Serie A ha fatto meglio di lui segnando almeno 50 gol e totalizzando 50 assist fra le varie competizioni.